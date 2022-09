"Cars : Sur la route" : la nouvelle mini-série Pixar tient la route

Alors que Prime Video et HBO Max se font la guerre à coups de millions de dollars, entre Terre du Milieu et Westeros,que Netflix survitamine ses Stranger Things, Disney + suit son petit bonhomme de chemin avec des dérivés de ses franchises à succès.

Outre Marvel (She-Hulk) et Star Wars (Andor, à partir du 21 septembre), le géant du divertissement recycle les héros des films Cars du studio Pixar.

Si Cars on the Road n'est en rien nécessaire, le résultat témoigne d'une exigence qualitative tout à l'honneur des animateurs et techniciens de Pixar. Tant qu'à produire à la chaîne, comme au temps de M. Ford, autant livrer un joli produit qui tient la route.

Ils doivent se rendre au mariage de la sœur du second. Chaque épisode de cette mini-série est l’occasion d’une petite aventure durant leur périple.

Références

Ils visitent un parc jurassique de Dino-Autos, passent la nuit dans un motel hanté, participent au tournage d'un film (L'Attaque des Zombies de l'Espace de la planète B), partent à la chasse au Monster Truck ou se retrouvent embarqués dans l'affrontement entre deux bandes de tacots au milieu du désert…

Les références cinématographiques abondent, parfois désopilantes. Mais on se demande si le jeune public ciblé aura déjà vu Shining, Mad Max ou les nanars d'Ed Wood… Qu'importe : les scènes auxquelles il est fait allusion sont devenues des clichés en soi.

Les auteurs ont-ils recyclé ou aménagé un projet inabouti de long métrage ?

À l’heure où les autres streamers alongent les épisodes de leurs séries à la durée d’un film, Disney et Pixar saucissonnent ce qui naguère aurait suffi à en alimenter un.

Si on bingewatche la série, on arrive à une durée totale d'une heure douze, soit celle moyenne d'un film d'animation pour enfant.

Cars on the Road/Cars : Sur la route Création Marc Sondheimer Réalisation Steve Purcell (Eps 1, 2, 8), Bobby Podesta (5, 6, 9) et Brian Fee (3, 4, 7). Avec les voix de Owen Wilson et Larry the Cable Guy Disney + À partir du 8/09, 9 x 8'