Audiences: "L'amour est dans le pré" démarre en force

En attendant le retour des Orages de la vie non plus animés par Stéphane Pauwels mais par Christophe Dechavanne, s’il y a une machine dont les audiences ne s’essoufflent pas avec le temps parmi les émissions sur RTL-TVI, c’est bien L’amour est dans le pré. N’en déplaise aux détracteurs du programme, il fait plus que jamais le plein de téléspectateurs.

Dimanche, le lancement de la 14e saison de l’émission a rassemblé 305 125 fidèles selon les chiffres du CIM. Avec 37,4 % de part de marché sur les 18-54 ans, c’est tout simplement le meilleur démarrage qu’a connu le rendez-vous animé par Sandrine Dans toutes saisons confondues affirme RTL-TVI.

L’amour est dans le pré est à suivre tous les dimanches à partir de 20 h 50 sur RTL-TVI. Pour cette 14e saison, ils sont 9 à chercher l’âme sœur.