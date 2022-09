Michel Drucker, désormais sur France 3, poussé vers la sortie ? Il répond

"Eh bien, détrompez-vous, répond Michel Drucker, animateur emblématique de Vivement dimanche. France 3 est une très grande chaîne qui avance à pas de géants. Toutes les fictions de France 3 font même un carton. Et puis, je ne suis pas parisien moi. Je suis un homme de province et des régions. J'ai été biberonné à France 3 et à la presse quotidienne régionale. Quand France 3 m'a dit : tu veux venir ? Évidemment ! C'est un cadeau pour moi. Et même un double cadeau avec le créneau 13 h 30-15 h, horaire intergénérationnel et familial. Tout le monde prend le café à cette heure-là dans la France des régions et France profonde. Je suis donc très heureux."

L'enfant des régions - l'ancien commentateur sportif vient de Basse Normandie et a été adopté par La Provence - a donc signé un contrat de deux ans. Mais ce n'est pas tout. La chaîne lui a même proposé de faire partie de l'équipe des Jeux olympiques de 2024 qui vont se dérouler à Paris. "Ma première télé, comme l'a rappelé Laurent Ruquier ce week-end dans les Enfants de la télé, était le 20 novembre 1964. Cela fera donc 60 ans de télé… Je suis donc finalement passé près de la reine d'Angleterre (sourire) !" Un chiffre impressionnant. "On se dit d'abord qu'on a pris un coup de vieux, conclut l'homme de 80 ans. J'avais commencé comme stagiaire en 1964, pendant les Jeux olympiques de Tokyo. Je suis donc aussi le seul rescapé de ces Jeux. Revoir ça, c'est à la fois émouvant et douloureux. On a du mal à réaliser car il y a à peu près 4 500 heures d'images à l'INA (Institut national de l'audiovisuel ; NdlR) qui concernent ma carrière. Cela donne le vertige et je me dis : mon Dieu, comment j'ai pu faire tout ça ?"