Sandrine Dans surprise par la demande d'un ancien candidat de "L'Amour est dans le pré"

Cupidon frappera-t-il encore? C'est ce qu'espèrent les nouveaux célibataires de L'Amour est dans le pré sur RTL-TVI. Ce dimanche, les coeurs à prendre ont reçu et lu avec attention les lettres de leurs prétendants et prétendantes. Un moment important de l'émission qui permet aux agriculteurs de choisir qui ils rencontreront lors du speed-dating.

Mais avant qu'ils ne découvrent mots doux et photos, Sandrine Dans fait un saut dans le temps et se retrouve au Food Market de la Gare Maritime de Bruxelles, là où plusieurs futurs prétendants et prétendantes se sont décidés à écrire à l'un des agriculteurs de la saison.

Pour les conseiller et les soutenir dans la rédaction de leur lettre, Sandrine Dans était accompagnée d'anciens visages phares de L'Amour est dans le pré à qui l'amour a souri. Parmi eux, Cédric et Charlotte, un couple qui s'est rencontré grâce à l'émission et qui attend un heureux événement. Après les présentations, l'animatrice s'apprête à donner le feu vert aux prétendants qui se munissent d'un feuille et d'un stylo. Mais, Cédric prend la parole en se mettant en face de sa compagne. "Le moment que tu attends le moins et arrivé", dit-il à Charlotte. L'agriculteur se met alors à genoux et lui présente une bague de fiançailles. "C'est pas vrai!", lance-t-elle, surprise et émue, avant d'accepter la proposition de Cédric.

"Vous êtes tous témoins que ça n'arrive pas qu'aux autres!", lance alors Sandrine Dans avant de rappeler le parcours de la jeune fiancée: "Charlotte, elle était venue comme vous à une vision. C'était à Jambes, au cinéma, il y a trois ans."

"Et voilà, c'est le combo total: le bébé, le mariage, le bonheur", conclut l'animatrice qui espère que l'émission fera à nouveau naître de belles histoires d'amour.