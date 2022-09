On connait la date du retour des "Orages de la vie" sur RTL-TVI

Lancée en 2011, l'émission Les Orages de la vie a fait les beaux jours de RTL-TVI se classant en tête des audiences du mardi soir. Il y a quatre ans, le programme dans lequel des célébrités venaient raconter les difficultés qu'elles ont rencontré dans leur vie a toutefois été interrompu suite aux démêlés judiciaires de Stéphane Pauwels, son animateur vedette. A la rentrée, la chaîne privée a toutefois créé la surprise en annonçant le retour de son émission phare. Celle-ci est désormais aux commandes de Christophe Dechavanne, animateur emblématique du PAF connu pour avoir présenté Ciel, mon mardi!, Coucou c'est nous! ou encore La Roue de la fortune, et mettra désormais en lumière des célébrités mais également des anonymes.





L'émission débarquera à l'antenne dès le 27 septembre prochain, annonce RTL-TVI dans un communiqué. Un mardi en prime-time comme à l'époque. Dans ce premier numéro, les téléspectateurs pourront, dans un premier temps, découvrir l'histoire d'Ilyas, un jeune tubizien qui est l'un des quelques "enfants de la lune" de Belgique. A cause de cette maladie génétique rarissime, Ilyas ne peut être exposé aux ultra-violets et ne peut donc sortir de chez lui qu'équipé d'un scaphandre qui le protège des rayons du soleil. En deuxième partie d'émission, Christophe Dechavanne rejoindra Mallory Gabsi, ancien candidat belge de Top Chef qui a perdu l'usage d'un oeil suite à un accident.

Dans une interview accordée à RTL-TVI, Christophe Dechavanne explique avoir abordé ces rencontres "avec empathie et sans préjugé". Il ajoute: "J'y vais aussi avec curiosité car il est intéressant de comprendre la façon dont les gens réagissent face à une situation compliquée, très compliquée, même. L'intérêt, c'est d'être à l'écoute de mes interlocuteurs. La sincérité et l'authenticité vont primer dans ce programme."

Ce qui a poussé l'animateur français à accepter de présenter Les Orages de la vie? "RTL TVI m'a proposé de faire mon métier, ce qui est très agréable, dit-il. Cette émission représente une sorte de challenge : je vais à la rencontre de gens qui ont vécu des drames tout en gardant, autant que faire se peut, mon ton, ma nature, mon humour. J'ai toujours aimé rencontrer les "autres"... ils m'intéressent." Il avoue ne pas avoir regardé les anciens numéros de l'émission et ne peut donc pas dire la nouvelle version est très différente de celle présentée par Stéphane Pauwels. "Je n'ai pas regardé les saisons précédentes afin de ne pas être influencé. De ce que j'ai entendu, c'est en effet un peu différent car la nature des hommes, en l'occurrence celle de Stéphane et la mienne, ne sont pas les mêmes. Des gens très proches ont vu l'émission et m'ont conseillé d'y aller... Des gens en qui j'ai confiance."

Dans un prochain numéro des Orages de la vie, Christophe Dechavanne s'intéressera au drame survenu à Strépy-Bracquegnies en mars dernier. "Même si j'avais entendu parler de cet accident, ce n'est pas la même chose de se retrouver à l'endroit précis où 6 personnes ont perdu la vie. J'étais au bord de cette route face à des jeunes qui ont perdu leur maman, face à un homme qui n'épousera jamais la femme qu'il aime... C'est dur et en même temps, ces gens sont d'une force extraordinaire. Même si elle prendra du temps, leur reconstruction psychologique a déja commencé, car l'homme est ainsi fait."

Grâce à cette émission, "les gens vont peut-être découvrir qui est vraiment Christophe, conclut l'animateur. Je suis très naturel dans cette émission, sans aucune posture ni filtre. Je pense qu'on va voir qui je suis : un bon gars qui s'intéresse aux autres, qui ne fait pas semblant, qui peut être un copain. J'ai même donné mon numéro de portable à des anonymes qui étaient perdus dans leur vie, et pour cause. Je leur ai dit : "Écoute, si je peux t'aider, n'hésite pas"."