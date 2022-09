"Plein de blagues ont été coupées": Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panacloc, censurée dans Mask Singer

Le ventriloque et humoriste Jeff Panacloc, enquêteur dans Mask Singer aux côtés de Kev Adams, Vitaa et Chantal Ladesou, a révélé à Buzz TV que certaines vannes de sa marionnette Jean-Marc avaient été supprimées au montage par TF1.

Programme familial par excellence, la quatrième saison de Mask Singer ne fait pas que des heureux chez les téléspectateurs. "Jeff Panacloc est lourd avec ses blagues pas marrantes et vulgaires", peut-on notamment lire sur Twitter. Je trouve ça inadmissible autant de familiarités de la part de Jeff Panacloc !!! C'est une émission familiale non ? Sérieusement, il faudrait qu'il se calme". Ou encore : "C'est gênant, c'est un programme familial. T'es avec ton enfant et t'as le mec qui parle de gros zizi et de baiser…".

"Je ne leur en veux pas"



Face à cette vulgarité, TF1 avait déjà réagi avant même la diffusion à en croire les dires de Jeff Panacloc, interrogé par Buzz TV. "Il est difficilede trouver le juste milieu", confesse l'humoriste et enquêteur de Mask Singer qui précisequ'il n'avait toutefois reçu aucune consigne de la production avant le tournage. "J'ai fait beaucoup plus d'interventions sur le plateau, assurele ventriloque au sujet de ses blagues avec sa marionnette Jean-Marc. Il y a plein de choses qui ont été coupées.Il n'y a pas de problème, je ne leur en veux pas. Je le savais très bien, puis on se le dit, parce qu'on est en connexion aussi avec la régie. Quand il y a une vanne un peu trop tard, je dis : 'Celle-là, on l'enlève'."

Ce mardi sur TF1, les téléspectateurs ont découvert Francis Huster sous le costume du Pharaon ("un talent incroyable, un homme exceptionnel"; "il a fait cette saison!" peut-on lire sur la Toile) et Christelle Chollet sous le costume du Dalmatien. Sur cette dernière, les internautes, perplexes, se demandaient qui c'était...