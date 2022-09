La première candidate de la "Star Academy" est connue

Ce vendredi soir, le deuxième prime de Danse avec les stars a été marqué par plusieurs temps forts. Les prouesses de Carla Lazzari et Stephane Legar mais également les débuts prometteurs de Florent Peyre sur le parquet. Au sein du jury, Chris Marques, souffrant du Covid-19, a laissé exceptionnellement sa place à l'ancien juré phare de l'émission, Jean-Marc Généreux. Content d'être de retour dans le programme le temps d'une soirée, le Québécois aux fameux "J'achète!" avait, comme celui qu'il remplace, la possibilité d'actionner ou non le fameux "buzzer rouge" qui envoie directement le duo buzzé en face-à-face sans possibilité de se rattraper lors de la deuxième manche.

Les surprises ne sont toutefois pas venues que du parquet de Danse avec les stars. Un événement extérieur a, lui aussi, marqué cette deuxième soirée. En plein milieu de l'émission, Nikos Aliagas, présentateur de The Voice Kids et The Voice, la plus belle voix, a débarqué de façon inattendue sur le plateau pour faire "une grande annonce". "Il y a ici, parmi vous, une personne qui veut changer sa vie, qui veut aussi se surpasser, goûter aux feux de la rampe, se découvrir peut-être aussi. Et cette personne est venue voir un spectacle et ce qu'elle ne sait pas, c'est que son destin va peut-être changer ce soir. Bonsoir Enola", balance-t-il en se rapprochant de la jeune femme qui se trouvait dans le public. "Enola, comme des milliers de jeunes talents, élèves, futurs élèves de la Star Academy a passé le casting. Elle fera partie de la nouvelle promotion de la future saison de la Star Ac sur TF1." Dans les prochains mois, la Star Academy, télécrochet mythique qui a révélé Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Grégory Lemarchal fera, en effet, son retour sur TF1, plus de 20 ans après sa création.

Emue et surprise, la jeune femme laisse échapper quelques larmes. "Tu n'as pas changé d'avis, tu as toujours envie de faire la Star Ac ?", lui demande alors Nikos Aliagas, qui reprendra les commandes du télécrochet. "Oui, oui, c'est sûr", répond-elle alors.

Enola est donc la première candidate officielle de la Star Academy. Les noms des autres participants n'ont pas encore été dévoilés à ce jour.