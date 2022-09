Des chiffres et des lettres a fait flop ce samedi malgré un hommage à Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard

Pour débuter la nouvelle formule du jeu Des chiffres et des lettres, Laurent Romejko a rendu hommage à Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard : "Ici même sur le plateau, pendant des décennies, Arielle et Bertrand ont apporté cette petite dose quotidienne de connaissance, toujours sans prétention, mais également des astuces de calculs, d'orthographe, qui ont permis à la plupart d'entre vous de grandir au fil des ans, d'apprendre également. Ils ont surtout apporté cette bonne humeur collective sur le plateau et cette malice qu'il y avait entre nous. Ils ont bien entendu contribué au succès et à la longévité exceptionnelle de cette émission. Vous l'avez compris, je leur porte beaucoup d'affection. Je ne suis pas le seul puisque plusieurs générations de la grande famille Des chiffres et des lettres, vous remercient, mes amis Arielle et Bertrand."

Cette nouvelle mouture n’a d’évidence pas rencontré le succès de curiosité escompté, puisque seulement 544 000 téléspectateurs ont eu envie de la découvrir samedi. Soit une perte de 17 000 personnes par rapport au samedi précédent. Le compte n’est donc pas bon pour l’instant.