Une première mondiale dans "La France a un incroyable talent"

Forte de ses 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne l'année dernière (avec les Belges de NSJ Crew en finale), l'émission rempile pour une 17e saison sur M6 ("avec un magicien belge mais qui n'est pas passé", dixit Eric Antoine), avant d'arriver bientôt sur Plug RTL. Mais pour cette mouture post-Covid, La France a un incroyable talent mise sur de la nouveauté à plusieurs niveaux. Si l'animatrice (Karine Le Marchand, présente depuis 3 saisons) et les jurés (Hélène Segara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy présents depuis 5 saisons) ne changent pas - "ils sont d'une fluidité extrême" dixit la présentatrice -, la mécanique du jeu, elle, oui. À commencer par cette nouveauté mondiale dans Incroyable Talent : la participation du vote du public dès les auditions. Avant, il fallait trois "oui" des jurés pour passer à l'étape suivante. "Quand c'était deux 'oui' et deux 'non', le verdict était souvent plié pour les candidats", concède la production de M6. "Comme cette saison rime avec la fin du Covid, on retrouve entre 600 et 700 spectateurs, sans masques, dans notre théâtre. Et durant les numéros - non pas après pour qu'ils ne soient pas influencés par le jury - nous avons alors demandé à un panel de 100 personnes du public de voter via une application. " De quoi, parfois, changer l'issue de certains participants. Et au vu des extraits, comme ce "crapaud sous stéroïdes", ce changement amplifie les émotions et les parcours atypiques.

Autre nouveauté, ces prestations parfois exécutées… en extérieur. "Notre jury a passé une journée à côté du théâtre pour des numéros encore plus audacieux" assure la production de M6 en conférence de presse. Enfin, la salle des répétitions change également. Un endroit qui devient une véritable salle de jeu pour Karine Le Marchand, animatrice du programme. "Je me suis éclatée, conclut celle qui a été particulièrement touchée par l'humilité d'une personne. "Il chante dans sa douche en secret depuis plus de 40 ans de sa vie… parce qu'il ne se sentait pas autorisé à l'exprimer et à avoir du talent. C'est ce qui est génial avec cette émission, c'est qu'elle suscite des vocations et lui, en l'occurrence, il s'est enregistré et ses amis l'ont alors inscrit. Une chrysalide qui devient un papillon, une personne d'une extrême timidité qui s'arrache pour venir sur la scène d'Incroyable Talent en prenant le risque de se faire défoncer… moi, ça me bouleverse à chaque fois ! Car la passion est plus forte que tout."