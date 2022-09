Quels seront les premiers invités de "Quelle époque", la nouvelle émission de Léa Salamé?

C'est le grand saut pour Léa Salamé. Ce samedi, la journaliste se retrouvera seule aux commandes de la troisième partie de soirée sur France 2, une case qu'elle partageait la saison dernière avec Laurent Ruquier dans le cadre d'On est en directet qui était, avant cela occupée par On n'est pas couché, émission culte de Laurent Ruquier qui compte près de 15 saisons.



Intitulé Quelle époque!, le programme de Léa Salamé garde le même principe que ses prédécesseurs, à savoir recevoir des personnalités d'univers différents afin de parler de leur actualité et de débattre autour d'un ou plusieurs sujets. Dans cette nouvelle aventure, l'ex-chroniqueuse d'On n'est pas couchésera accompagnée de l'animateur Christophe Dechavanne, "invité permanent", et de l'humoriste Philippe Caverivière.





A quelques jours du lancement, TV Mag a annoncé le nom des invités de ce premier numéro très attendu. Selon le média français, Léa Salamé accueillera une personnalité politique, à savoir Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise qui fait actuellement les gros titres suite aux tweets de soutien qu'il a envoyé à Adrien Quatennens, député de LFI ayant récemment été accusé de violences conjugales.





La journaliste recevra ensuite Nicky Doll, présentatrice de Drag Race France, un concours de drag queens qui a connu un beau succès sur France 2. Marco Mouly, ancien escroc au centre du documentaire "Les Rois de l'arnaque" sur Netflix, fera la promotion de son livre intitulé "La Cavale" tandis que le mannequin Cindy Bruna présentera "Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur", un livre autobiographique sur les violences domestiques dont elle a été le témoin lorsqu'elle était enfant. Laurence Ferrari parlera de son arrivée à la tête du service politique de Paris Match, Jean-Paul Rouve de son nouveau spectacle "J'ai pas l'air" et Père Matthieu, prêtre et star de Tik Tok. Enfin, Léa Salamé recevra son ancien camarade d'On n'est pas couché, Yann Moix.