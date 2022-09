Telenet lance W-Sport : la première chaîne belge consacrée exclusivement au sport féminin

Telenet lance W-Sport, la toute première chaîne de télévision belge consacrée exclusivement au sport féminin, a annoncé jeudi l'opérateur. Tous les clients de Telenet y auront accès gratuitement et ce, à partir du 23 septembre.

W-Sport diffusera des compétitions sportives féminines et internationales. Sont notamment au programme: la Premier League féminine qui sera diffusée en direct ainsi que d'autres compétitions européennes de football, mais aussi du basket-ball (PAC12), la Super League de triathlon, le Global Champions Tour d'équitation, le championnat de boxe IBA et d'autres compétitions dans différentes disciplines sportives.

"L'offre de W-Sport est vaste et diversifiée", annonce l'opérateur. Seront également diffusés, des reportages en direct, des documentaires et des émissions autour du sport féminin.

"En intégrant W-Sport à notre offre, nous remettons un peu plus en lumière le sport féminin et nous répondons à sa popularité croissante dans notre pays", déclare Stefaan Kestens, responsable de Play Sports, groupe de chaînes appartenant au groupe Telenet. "Cette démarche s'inscrit dans la philosophie de Telenet qui vise à encourager davantage de filles et de femmes à faire du sport", poursuit-il.

Tous les utilisateurs de Telenet, qu'ils soient bruxellois, wallons ou flamands, auront accès gratuitement à W-Sport qui sera proposée en "plug and play", c'est-à-dire avec les commentaires originaux en anglais.

Telenet proposera dès 2023 une version francophone de la chaîne et ajoutera éventuellement des compétitions belges à son offre.

W-Sport sera également disponible dès le 24 septembre chez son concurrent Proximus.