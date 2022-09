"Je n'avais plus envie de vivre": Billy Crawford confie avoir "vécu l'enfer" après son succès en Europe il y a 20 ans

Ce vendredi, c'était la soirée des duels dans Danse avec les stars. Tout au long de la soirée, deux couples se sont affrontés sur le parquet, chacun avec leur chorégraphie. Les couples qui auront gagné le duel se qualifieront pour la suite de l'aventure, les autres devront se mesurer les uns aux autres lors d'une dernière épreuve éliminatoire.

Face à Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, couple prometteur de cette édition, le public retrouvait Billy Crawford et Fauve Hautot, autres habitués du haut du classement final.

Pour obtenir sa place pour la suite de l'aventure, le chanteur philippin, révélé en 2002 avec son tube Trackin', a choisi de danser un contemporain sur L'Enfer de Stromae, un morceau qui fait écho à son histoire personnelle. "Ca me parle parce que j'ai vécu l'enfer", confie la star de 40 ans aux caméras de TF1. "Après mon succès en Europe, en France, j'étais tellement fatigué. J'ai pété un câble. C'était trop, je n'en pouvais plus. J'avais envie de tout quitter. (...) J'étais en burn-out, en dépression. Je suis rentré dans l'alcool. Je n'avais plus envie de vivre."

Heureusement, Billy Crawford a réussi à s'en sortir. "La chose qui m'a sauvé, c'est ma femme", explique-t-il. "J'ai trouvé la force de me battre, repris ma vie en main, construit une famille. Je suis bien maintenant." C'est notamment pour son épouse, qui était présente dans le public, que le chanteur a voulu "tout donner" lors de sa prestation. "Je vais expliquer mon histoire, montrer qui est le vrai Billy."

Un contemporain plus tard, le pari est réussi. "J'ai la chair de poule", lance François Alu, charmé par la prestation de Billy Crawford et Fauve Hautot. Le choix entre Stéphane Legar et Billy Crawford va être difficile. "C'est comme comparer deux chefs étoilés", continue le danseur étoile de l'Opéra de Paris. Avec 36 points contre 33, c'est finalement le chanteur philippin qui a gagné son ticket pour la semaine prochaine.

Et le candidat éliminé est...

Envoyés en face-à-face, Eva Queen, Stéphane Legar, Amandine Petit, Léa Elui et Clémence Castel ont défendu leur place sur le parquet. A l'issue de cette dernière épreuve, c'est Clémence Castel, aventurière emblématique de Koh-Lanta, qui a été éliminée. En deuxième partie de soirée, cette dernière a tenu à remercier sa partenaire Candice Pascal. "Ca a été beaucoup de travail pour elle d'adapter des chorégraphies à deux femmes qui dansent ensemble", dit-elle avant d'ajouter "partir avec un grand sourire". De son côté, la danseuse professionnelle déclare que Clémence "peut-être fière d'elle". "Tu as été l'une de mes plus belles rencontres humaines", conclut-elle.