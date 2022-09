"C'est malheureux": Patrick Fiori privé d'un talent de "The Voice Kids" à cause du Covid-19

Ce samedi, The Voice Kids entamait sa deuxième et dernière soirée de Battles sur TF1. Malheureusement, tous les jeunes candidats retenus pour l'épreuve n'ont pas pu y participer. Comme Zineb, talent de Louane, Oriane était coincée au Maroc, son pays d'origine, pendant les enregistrements (fin 2021). Et ce à cause de la crise sanitaire. Une absence qui peine beaucoup Patrick Fiori, son coach. "Oriane c'est une très grande voix. C'était l'équilibre entre les trois, c'était du béton armé. C'est malheureux, j'espère qu'Oriane aura la possibilité de revenir nous régaler", déclare à Télé Loisirs celui avait été bluffé par la prestation d'Oriane lors des auditions à l'aveugle. La jeune fille avait interprété Drivers Licence d'Olivia Rodrigo.

Malheureusement pour elle et pour le coach emblématique de The Voice Kids, un retour en plein milieu de la saison ne sera pas possible. Patrick Fiori avance donc avec une équipe composée de Aivan, Nahel, Raynaud et Manon. Qualifiés pour la demi-finale, ces derniers tenteront de gagner leur ticket pour la dernière ligne droite du télécrochet, diffusée le 8 octobre prochain sur TF1.