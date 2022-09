Javier, aventurier belge de "Koh-Lanta", dans "Objectif Top Chef"

Accompagné de "la grande aventurière" Sara, le "grand stratège" belge de Koh-Lanta (aventurier emblématique de Koh-Lanta Malaisie et du Combat des héros) a lancé un défi aux candidats d'Objectif Top Chef.



À savoir "préparer le riz blanc", annoncent-ils sur leurs réseaux sociaux ainsi que sur celui de la chaîne privée française. "Et ça, on ne peut plus le voir le riz blanc !", plaisantent les anciens aventuriers de TF1.

"Je sais très difficilement dire non à de nouvelles expériences alors quand on m’a proposé de faire une apparition dans cette émission que je connais, j’ai directement dit oui surtout pour voir l’envers du décor, nous confie-t-il. J’adore le monde de la cuisine, mais je sais à peine me faire un œuf sur le plat... Et toutes les productions le savent, je suis ouvert à de nouvelles expériences donc en général je suis partant pour toutes les aventures télévisuels qu’on me propose."