Accueil Medias Télévision Laurent Ruquier revient sur son départ d’On est en direct: "Je ne voulais pas partager, France 2 a choisi et préféré Léa Salamé" L’animateur a quitté On est en direct, son talk-show du samedi soir rebaptisé Quelle époque ! depuis la rentrée. Et présenté par Léa Salamé. Aurélie Parisi Journaliste Médias ©AFP (montage)

En juin dernier, Laurent Ruquier en surprenait plus d'un en annonçant quitter On est en direct à la fin de la saison, et ce, après plus de 15 ans passés sur la case du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2. La raison de son départ ? Une co-présentation difficile avec Léa Salamé, son ex-chroniqueuse. "Je n'ai pas souhaité arrêter l'émission, j'ai souhaité arrêter de présenter à deux. Comme la chaîne a choisi et préféré Léa Salamé, ça reste donc avec Léa Salamé", explique l'animateur. "Quand on a eu la liberté d'être seul pendant 15 ans, c'est très difficile...