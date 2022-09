Le Roi Charles III et la Reine "consort qu'on cache" déjà parodiés dans le Grand Cactus: "73 ans que j'attendais ça! (VIDEO)

Entre le sketch de Kikilibré ou celui sur Pogba et Bj Scott en chroniqueuse, la soirée piquante du Grand Cactus s'est surtout attardée sur Charles -et Camilla!- accédant enfin au trône d'Angleterre. Avec, en prime, une vidéo des coulisses des répétitions du Grand Cactus.

"Il y a vraiment beaucoup trop de bruit dans le fond, on ne s'entend pas", balance Jérôme de Warzée dans le pré générique de l'émission d'hier soir qui dévoile les coulisses des répétitions du Grand Cactus. "Déjà qu'on ne s'entend pas à la base", lui rétorque directement Kody. Hilarité sur le plateau. S'en suit tous les lapsus, couacs, fous rires et autres déconcentrations (Adrien Devyver sur son téléphone), etc. Ou quand tester les blagues part souvent en cacahuètes.

"Dès que je peux, je tire un bon coup!"

Avant que Didier Deschamps (alias Fabian Lecastel qui prend Bj Scott pour... Annie Cordy!) ou qu'un Martin Charlier joue les "Kikilibré", les téléspectateurs de Tipik ont eu droit à un sketch sur le nouveau Roi et Reine d'Angleterre. Arrivée en carrosse sur God Save the Queen, le roi -incarné par un Damien Glllard aux très grandes oreilles- peste. "God Save the King!" Jérôme de Warzée demande alors de mettre rapidement une musique de roi. Résultat? Le roi lion se fait entendre dans le studio. Charles II aime aussi se faire mousser depuis qu'il est roi. "73 ans que j'attendais ça!" Bref, entre un mariage pas d'amour ("le plus long viager de toute l'histoire de l'humanité") et une reine "consort qu'on cache", les nouveaux roi et reine en prennent pour leur grade. Sans oublier les corgis d'Elizabeth que Camilla flingue -au sens propre comme au figuré. "Dès que je peux, je tire un bon coup!" balance la reine consort incarnée par Isabelle Hauben.