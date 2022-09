Une ancienne prof de la Star'Ac de retour dans l'émission: "Même château, mêmes good vibes 20 ans plus tard"

Plus que 15 jours d'attente pour les fans avant le retour de la Star Academy, émission culte présentée par Nikos sur TF1.

Si on sait que les primes auront lieu le samedi soir et que des quotidiennes seront diffusées chaque jour dès 17H30, on en sait, en revanche un peu moins sur le corps professoral.

Mais une ancienne prof a annoncé son retour, ce jeudi sur son compte Instagram. Il s'agit d'Aria Crescendo, professeure de yoga lors de la saison 6, année où Cyril Cinélu avait remporté la finale.

"SUPER NOUVELLE. Quoi de mieux q’un flash back pour vous annoncer mon retour à la Star Academy pour détendre recentrer et challenger les élèves avant le prime même château mêmes good vibes juste 20 ans plus tard on adore, début le 15 octobre", a-t-elle écrit sur Instagram, en légende de sa vidéo qui date de son premier passage au château.