Exclusif : l’impact de la scientologie sur la vie de Tom Cruise

"C'est un privilège de devenir scientologue. C'est quelque chose qui se mérite." Les phrases vantant les bienfaits de l'Église de scientologie, Tom Cruise en a sorti plus d'une, notamment lors d'interviews. Depuis près de 40 ans, la star hollywoodienne, qui a fait, il y a peu, un retour phénoménal sur le grand écran avec Top Gun : Maverick, est l'un des ambassadeurs les plus puissants de cette religion que beaucoup considèrent comme une secte. Diffusé ce mardi soir sur RTL-TVI, le magazine Exclusif revient sur la façon dont la scientologie a changé sa vie mais également celle de nombreuses autres personnes à travers le monde.

Né le 3 juillet 1962 à Syracuse dans l'État de New York, Thomas Cruise Mapother IV, dit Tom Cruise) connaît une enfance difficile. Il grandit dans un cadre familial très strict et souffre de dyslexie. Lors de la promotion de son premier grand succès, Risky Business, il n'est pas des plus à l'aise face aux médias. Ce manque de confiance en lui et son mariage avec l'actrice Mimi Rogers, à l'époque directrice du centre de formation de l'Église de scientologie d'Hollywood, le rapprochent de la religion dont les personnes plus vulnérables sont souvent les proies. Grâce à cette dernière, il aurait vaincu son problème de dyslexie." Je me sentais obligé de le cacher. C'était très gênant, traumatisant", confie-t-il avant d'ajouter avoir été aidé par la "technologie" de L.Ron Hubbard, fondateur du mouvement. "Je l'applique pour étudier, pour lire et pour travailler. J'ai réalisé que je n'étais pas dyslexique. Ça a changé ma vie. Je suis aujourd'hui capable d'étudier et d'apprendre très vite. J'ai une compréhension exceptionnelle."

Sa foi en la scientologie - qui n’a pas de dieu mais une sorte de force spirituelle - l’a poussé à vendre ses propriétés à New York et Los Angeles pour s’installer à Clearwater, une ville de Floride où se trouve le Flag Building, le temple de la scientologie de 35.000 m2, comparable à la Basilique Saint-Pierre pour les Chrétiens. C’est dans cet endroit imposant, qui sert de lieu de pèlerinage pour les adeptes, que se déroulent toutes les auditions principales de la religion.

Considérée comme un dangereux mouvement sectaire par de nombreux pays, notamment en Belgique où elle a été poursuivie en tant qu'organisation criminelle devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, l'Église de scientologie a également eu raison de la vie sentimentale de la star de Mission : impossible. Son emprise sur ce dernier aurait causé ses séparations avec Nicole Kidman et Penelope Cruz. Et, plus tard, celle avec Katie Holmes, qui a demandé la garde exclusive de leur fille Suri pour l'éloigner du mouvement qu'elle trouve dangereux. Entre la scientologie et son enfant, Tom Cruise a fait son choix. Il n'a plus vu sa fille depuis 7 ans.