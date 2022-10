Voici qui endossera le rôle de parrain pour l'édition 2022 de CAP48

Celui-ci sera présent le 16 octobre sur La Une pour appeler les téléspectateurs à faire un don pour la bonne cause.

Le 16 octobre prochain, La Une diffusera la Grande Soirée CAP48, campagne de sensibilisation qui vise à récolter des fonds pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. L'année dernière, 7.625.014 euros ont été rassemblés. Une somme qui a permis de financer plus de 150 projets en Wallonie et à Bruxelles.

Pour récolter des fonds, la présence d'un parrain ou d'une marraine est déterminante. Après Elie Semoun, c'est au tour de Christophe Willem d'endosser ce rôle. Présent lors de l'émission en direct, le chanteur français écoutera les histoires des invités de cette édition et tentera de motiver le public à faire un don pour la bonne cause.

Très lié à notre pays, l'interprète de PS: Je t'aime, extrait de son nouvel album "Panorama", a été l'un des coachs de la dixième saison de The Voice Belgique sur La Une et sera prochainement sur la scène belge (le 11 février à Liège et le 14 mars à Bruxelles).