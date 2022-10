"Elle a du mal à s’exprimer": le mari de Catherine Laborde donne des nouvelles sur son état de santé

"“Pour moi, le plus difficile, c’est maintenant. Elle fait cette espèce de mouvement sinusoïde entre la confusion et la lucidité", a confié Thomas Stern dans "Ça commence aujourd’hui" sur France 2. "Elle est entrée dans une phase où elle a du mal à s’exprimer, c’est-à-dire qu’elle comprend ce qu’on lui dit, mais elle a énormément de mal à formuler les choses. La maladie à corps de Lewy est une maladie dite, à fluctuations. Elle a des moments où elle redevient complètement lucide et en fait ça ne la rassure pas car dans ces moments-là elle se demande ce qui lui arrive."

"C’est un cocktail entre Alzheimer, Parkinson"

Atteinte de démence à corps de Lewy, un syndrome partageant des caractéristiques avec la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, Catherine Laborde a toujours pu compter sur le soutien de son mari Thomas Stern. “Je ne me suis jamais autant senti son homme que dans le fait d’être son aidant”, a-t-il avoué à Faustine Bollaert. “Je n’avais aucune disposition à ce type de dévouement. Jusqu’à un âge avancé, j’étais égoïste et narcissique. Je n’ai jamais pensé entrer dans cette mécanique de dépassement”.

L'homme de 79 ans explique la maladie de sa femme e 71 ans en témoignant de cette manière troublante: "C’est un cocktail entre Alzheimer, Parkinson, où il y a des troubles moteurs, des troubles du langage, des crises d’angoisses, des hallucinations… C’est un tableau costaud", conclut-il. Quant à sa femme et présentatrice météo, elle s'est d'ailleurs faite très discrète depuis son départ de TF1. En octobre 2018, elle avait toutefois écrit un livre, "Trembler", pour livrer un témoignage sur ce dont elle souffre au quotidien.