Jacques Legros revient sur “l’incident” avec Jean-Pierre Pernaut : “On s’accroche à trois lignes, et on oublie tout le bien que j’ai pu dire de lui, c'est pathétique"”

S'il lui rend hommage dans un chapitre qui lui est consacré, le journaliste évoque également un Jean-Pierre Pernaut "toujours ronchon et dans le conflit" ou encore "qui ne supportait pas les remises en question". Il revient même sur le premier confinement lors duquel l'ancienne star du 13 heures a été écartée pour une question de sécurité. "Il (Jean-Pierre Pernaut, NdlR) voulait garder le premier rôle et sollicitait l'équipe plus que nécessaire, déplore Jacques Legros. Il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal". Un comportement qui n'a pas plu au joker du 13 heures. "Je commençais à bouillir intérieurement, jusqu'au jour où j'ai éclaté, rassemblé mes affaires et repris le chemin du parking et de ma voiture. Puisqu'il voulait faire le journal à ma place, qu'il vienne le faire !"

En lisant ces propos, le sang de Nathalie Marquay-Pernaut, veuve du présentateur JT, n'a fait qu'un tour. Interrogée par Virgin Radio, l'ex-Miss France parle de "jalousie post-mortem" et des "coups de p***" que Jacques Legros a également pu faire de son côté. "Monsieur Jacques Legros oublie qu'il n'était que son joker et il permet de se plaindre, qu'à cette époque, Jean-Pierre veuille garder la main sur le contenu du journal. Mais c'était qui, pendant plus de 30 ans, qui a donné le ton du 13 Heures ? À qui a-t-on attribué les résultats d'audience ?", déclare-t-elle.

Face à l'ampleur qu'ont pris ses propos, Jacques Legros tient à clarifier la situation. "Ce qui me dérange, c'est quand on s'accroche à trois lignes d'un incident mineur dans une période très particulière qu'était le confinement et qu'on oublie tout le bien que j'ai dit de lui. Mais, pour ça, encore faut-il avoir lu le livre. Partir d'un titre de la presse pour créer des rumeurs, c'est n'importe quoi. Je trouve ça pathétique", déclare Jacques Legros avant de préciser que lors de l'épisode évoqué, lui comme Jean-Pierre Pernaut "souffraient le martyre à cause du confinement" et étaient "éreintés et épuisés".

Et à la question "Convoitiez-vous la place de Jean-Pierre Pernaut" ? Jacques Legros répond sans détour : "Non ! Sinon, je ne serais pas resté joker aussi longtemps. Jean-Pierre Pernaut le savait. Je n'ai jamais voulu piquer sa place. On était heureux comme des papes tous les deux."

En 24 ans, Jacques Legros affirme qu'il n'a pas eu vraiment d'accrochages avec Jean-Pierre Pernaut. Les deux hommes se croisaient d'ailleurs à peine dans les couloirs de TF1. "Je partais le vendredi après le JT et lui arrivait le lundi pour démarrer sa semaine. On se croisait rarement. Avec Carole Rousseau, on n'avait aucun contact en dehors de Plein les yeux alors que lorsqu'on était sur le plateau, on passait pour les meilleurs potes du monde. On nous a d'ailleurs mariés 120 fois ! (rires)", dit-il avant de conclure : "On n'a pas besoin d'être amis pour ne pas être ennemis."