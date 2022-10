Carla Lazzari et son partenaire dans "Danse avec les stars", Pierre Mauduy, en couple? Le jeune homme fait une mise au point

Les années l'ont prouvé: Danse avec les stars peut être un véritable tremplin pour la carrière d'un artiste à qui le coup de projecteur est assuré pendant les semaines de compétition. Mais, les candidats de l'émission de TF1 n'y trouvent parfois pas qu'une lumière professionnelle. Ils y trouvent l'amour.

Depuis le lancement de l'émission en 2011, plusieurs "love story" ont vu le jour sur le parquet. Tout d'abord, celle d'Alizée, interprète de "Moi, Lolita" et Grégoire Lyonnet, son partenaire dans la quatrième saison de Danse avec les stars. Cinq ans plus tard, le couple se mariait. En 2022, il accueillait Maggy, son premier enfant, et le deuxième pour Alizée qui est déjà maman d'Annily, une fille de 17 ans. L'année dernière, Cupidon a encore frappé sur le parquet. Michou, jeune Youtubeur, est tombé sous le charme d'Elsa, sa partenaire. Une histoire d'amour que les téléspectateurs ont vu naître et ont suivi au fur et à mesure des épisodes de Danse avec les stars et qui est toujours d'actualité.

En cette douzième saison, c'est le couple formé par Carla Lazzari et Pierre Mauduy qui fait parler. "Quand nous dansons, nous sommes heureux de le faire ensemble. Je pense que ça se ressent, on a envie de le faire ressentir aux gens", expliquait le danseur dans un entretien accordé à Télé Loisirs. Face aux rumeurs, le jeune homme tient à mettre les points sur les "i": "Carla et moi avons presque dix ans d'écart. Elle vient d'avoir 17 ans, j'en ai 26, je le précise pour ceux qui n'auraient pas fait le calcul", souligne-t-il au média français. Il ajoute : "On a plus une relation de grand-frère/petite-sœur."