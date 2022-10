"J'adore matter des photos de nuque": la parodie hilarante de Jérôme Commandeur en Nikos Aliagas dans 50' Inside (VIDEO)

L'émission people du samedi soir sur TF1 a commencé comme d'ordinaire avec Nikos Aliagas qui avait comme invité Malik Bentalha. Mais après une séquence, l'animateur de la Star Ac' a été remplacé par l'humoriste Jérôme Commandeur dont l'imitation du présentateur -tenue, expressions du visage, voix et intonation- fait mouche. Un vrai sketch.

"Ça va ? Vous restez debout, c'est pas trop dur ? Vous faites du sport !" lance-t-il ainsi à l'acteur et humoriste Malik Bentalha qui partage avec lui l'affiche de Jack Mimoun & les secrets de Val Verde. "On se retrouve avec la Story : c'est Jennifer Lopez, la star aux 24 NRJ Music Awards, deux de moins que Matt Pokora. Vous verrez la revanche de la bomba latina, la twerkeuse de Porto Rico, bisous ma J.Lo. Puis dans "50'Inside, Le mag", on pénétrera les secrets du Royal Palace, le célèbre cabaret alsacien. Ça twerke un peu moins, mais ça lève de la gambette !"

Les toilettes sèches de l'Archipel "du Nouveau Moustique" où les stars "y ont déjà déposé leurs petits souvenirs"

S'ensuit des blagues à la Nikos, très drôles. A commencer par ce nom de Youtubeur imprononçable. "Sa vidéo où il joue au ping-pong avec Joe Biden qui rattrape la balle avec sa bouche a été vue trois milliards de fois en 7 minutes, un record".Sans oublier son "Archipel du Nouveau Moustique", où "Tumi Brando, la petite fille de Marlon, a monté un éco-resort sans eau ni électricité, ni fenêtres, ni toilettes. Toilettes sèches et pédalage sont au menu, faut aimer la nature. Les plus grandes stars (Angelina Jolie, Didier Snake, le disc-jockey, Antonio Banderas, Kev Adams), y ont déjà déposé leurs petits souvenirs."

Avant la pub, il lance même un clin d'oeil à Nikos Aliagas, photographe à ses heures perdues. "On se retrouve après la pub, et je te tire le portrait, je vais te faire une photo : Bam ! Tu vas voir, ça va déchirer". Les internautes et téléspectateurs se régalent de cette" imitation parfaite". On voit ensuite cette fameuse séquence du tirage de portrait avec les deux mains de Malik sur le visage "pour qu'on le voit moins". "On est dans le brut là, dans le sentiment pur." Avant de lui demander de photographier... sa nuque. "C'est beau les photos de nuque. J'adore matter des photos de nuque!" Si cette photo sera uniquement postée... sur Linkedin, les vidéos de leurs sketches hilarants sont visibles sur tous les réseaux sociaux.