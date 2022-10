Amandine Petit réagit à son élimination de "Danse avec les stars": "Des semaines intenses en rires et en larmes"

Ce vendredi, c'était la bataille des juges sur le parquet de Danse avec les stars. Chacun à leur tour, les quatre professionnels de la danse ont, l'espace de quelques minutes, laissé leur fauteuil vide et partagé une chorégraphie en compagnie d'un des couples encore en lice. Un thème qui n'a malheureusement pas porté chance à Amandine Petit qui a été éliminée de la compétition à l'issue de la soirée.

"On commence à perdre la Miss et à voir la danseuse"

Pourtant, la prestation de l'ex-Miss France, son partenaire Anthony Colette et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile au Ballet de l'Opéra de Paris, n'a pas déplu. "Je vois un parcours depuis le début de l'aventure où tu repousses tes limites. Ce soir, on commence à perdre la Miss et à avoir une danseuse", déclare Bilal Hassani. De son côté, Chris Marques a un avis plus tranché."Tu exécutes les pas mais tu n'es pas encore en train de vivre cette danse. Le public va adorer cette danse parce que c'est Biolay, c'est la superbe, le moment est incroyable. On vous voit tous les trois, vous êtes splendides. Mais, si je m'attache uniquement à la danse, là maintenant, je veux voir des performances qui vont au-delà de la technique et je ne l'ai pas encore."

En deuxième partie de soirée, lorsque la décision des juges tombe, la déception se lit sur le visage de la Normande. "Je crois qu'Amandine, elle n'est pas contente" lui lance Chris Marques avant de poursuivre: "Tu sais Amandine, c'est normal, je comprends complètement que tu ne sois pas contente, c'est normal, mais toutes les semaines, il y a un éliminé." Amandine Petit répond sèchement: "C'est pas grave, je vais rejoindre la Normandie et ça me fait tellement mais tellement plaisir."

"Plein de belles choses restent à venir!"

Quelques heures plus tard, la Miss s'exprimait sur Instagram : "L'aventure Danse avec les Stars restera un souvenir incroyable. J'ai reçu tellement d'amour, rencontré de si belles personnes et appris beaucoup sur moi. Ces dernières semaines ont été très intenses en rires, larmes, expériences. Ces souvenirs resteront pour toujours gravés dans ma mémoire, écrit-elle. Merci pour votre soutien et tout l'amour que vous me donnez chaque jour en me suivant dans ma vie a 1000 a l'heure. Plein de belles choses restent à venir !"