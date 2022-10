"Je crois qu'il n'a pas bien compris le concept de l'émission": Le comportement de Julien, fermier de "L'Amour est dans le pré", agace ses prétendantes

Contrairement aux autres célibataires de "L'Amour est dans le pré", Julien, agriculteur de 22 ans originaire de Lens, a pu accueillir non pas trois mais quatre de ses prétendantes dans sa ferme. Après leur avoir montré l'endroit où elles allaient séjourner le temps de quelques jours, Julien s'est éclipsé. Clara, Mathilde, Angéline et Pauline ne le reverront que lors d'une soirée que le jeune homme a organisé dans sa ferme et à laquelle pas moins de 250 invités sont attendus.

Et autant dire que les jeunes femmes ont fait une entrée remarquée. "Les bêtes de foire sont là!", lance Clara avec humour en arrivant à la fameuse "fiesta". "Comme première soirée, c'est vraiment cool en tout cas, c'est en petit comité", plaisante à son tour Mathilde.

"Moi, j'ai des petites préférences"

Marie-Ange, femme que Julien présente comme sa "copine des coups foireux" et en même temps sa "grand-mère de coeur", vient saluer les jeunes femmes. "Franchement, il a bien choisi", dit-elle d'emblée en analysant les prétendantes du regard. "Je sais maintenant vous dire qui il va choisir", poursuit-elle. "Je sais où il veut aller, mais je vous ne le dirai pas." De quoi mettre un coup de pression aux invitées de l'agriculteur.

Si Julien a pris le temps de présenter ses prétendantes, il n'a pas passé toute la soirée en leur compagnie. "On a vu tous ses potes mais lui, pas trop du coup", regrette Pauline en se levant le lendemain matin et en faisant le compte-rendu de la soirée de la veille. Au petit-déjeuner, les quatre prétendantes sont à nouveau seules et se demandent comment Julien va bien pouvoir faire un choix alors qu'il n'a jamais pris le temps de discuter avec chacune d'entre elles en dehors du speed-dating."Il a toute la vie pour faire des soirées avec ses potes. Il n'a pas toute sa vie quatre filles chez lui quoi", lance Pauline.

Dans les extraits du prochain épisode de "L'Amour est dans le pré", Mathilde, Angéline, Pauline et Clara semblent à nouveau être confrontées à un Julien plutôt distant. "Je crois qu'il n'a pas bien compris le concept de l'émission", lance d'ailleurs Clara avant d'ajouter: "C'est avec nous que tu dois être!"

La suite, dimanche prochain, au prochain épisode sur RTL-TVI...