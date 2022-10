"Mon état est aujourd’hui stable": Après sa grave maladie, Bénédicte Deprez est de retour en télé et radio sur Tipik

"J’ai une maladie aux yeux, avait confié Bénédicte Deprez, Benoche pour les intimes, sur ses réseaux sociaux cet été. Cette maladie s’appelle le keratocone et entraîne une déformation de la cornée. La cornée c’est le tissu clair à l’avant de l’œil. Au lieu d’être bombé il forme un cône pour ceux qui en sont atteints ce qui provoque une vision floue et une déformation de la lumière." Et l'animatrice de poursuivre. "Ça fait des années que je ne vois que d’un œil et si cet œil est « opérationnel » aujourd’hui c’est parce-qu’il a subi une greffe de cornée il y a quelques années. Cet été, malheureusement, j’ai fait une rejet de cette greffe ( des vacances au top lol) et je suis sous traitement pour tenter de stopper le processus. Ce traitement est pour le moment efficace mais prend du temps. Je suis également en attente d’un greffon pour l’autre œil, qui est au stade le plus sévère de la maladie."

Bénédicte Deprez avait donc prévenu ses fans. "Pour que je puisse un jour retrouver une vue correcte et me soigner , je suis dans l’obligation de ralentir le rythme."

"Les rôles se sont inversés"

Après trois mois de silence radio, la voilà enfin de retour. Ce dimanche soir dans 100 % Le Mag aux côtés de Jérémie Baise et ce lundi matin, en radio sur les ondes de Tipik. "Trois mois sans micro, ça m'avait manqué et vous aussi!" a-t-elle déclaré à l'antenne et après avoir posté un long témoignage touchant sur Instagram. "Avant l'été , des enfants malades scolarisés à l'hôpital sont venus me voir en studio, écrit-elle. C'est un de mes plus beaux souvenirs radio. Leur offrir cette parenthèse dans leur quotidien difficile et voir des étoiles dans leurs yeux resteront à jamais graves dans ma mémoire. Pourtant ce n'était que partager un petit bout de ma journée. Mais avec le temps, on ne se rend plus toujours compte que ce petit bout du quotidien fait aussi partie du votre. Et c'est exactement ça qui donne du sens à ce qu'on fait. Et puis, tout s'est arrêté et les rôles se sont inversés."



Bénédicte Deprez en profite alors pour remercier ceux qui l'ont soutenue. "Donc voilà, je voudrais vous remercier de m'avoir donné de la force au quotidien durant cette pause, vous n'imaginez pas à quel point vos pensées ont été précieuses. J'ai tout lu avec attention. J'ai juste fait ce qu'on devrait tous pouvoir faire. J'ai pris le temps de m'écouter, d'être attentive aux signes et surtout de ralentir pour mieux revenir. Au début, mon corps ne m'a pas laissé le choix, ensuite c'était une question de patience et de confiance."

Et de conclure en rassurant ses auditeurs. "Mon état est aujourd'hui stable. Je reviens comme avant mais en mieux. Plus forte grâce au corps médical ( big up @chuliege et @chu_saint_pierre ) , mes proches, ma famille, mes amis que je ne remercierai jamais assez pour leur présence à mes côtés. Via vos témoignages j'ai aussi réalisé à quel point on était encore fort démunis et inégaux face à cette maladie et je m'estime chanceuse de m'en sortir, de bien réagir aux traitements et de simplement pouvoir vous lire ou juste vivre normalement sans trop de contraintes."