De 50.000 à 250.000€ pour les participants, 1 million pour l'animateur: les salaires mirobolants de "LOL: qui rit, sort!" dévoilés

L'animateur et les participants perçoivent de belles sommes pour participer à la troisième saison de "LOL: qui rit, sort!".

Comme nous l'évoquions ce samedi 8 octobre, la troisième saison de "LOL: qui rit, sort!" s'est offert un casting de luxe. On pourra donc retrouver Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Pierre Niney, Paul Mirabel et François Damiens.

Ce lundi soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et son équipe évoquaient la série qui verra sa troisième saison être diffusée sur Amazon Prime.

“Les comédiens sont payés entre 50.000 et 250.000 euros, selon la notoriété. Le tournage est très court, il dure six heures pour une seule saison. Réunir toutes ces personnalités plus longtemps, c’est très compliqué”, confie Guillaume Genton.Ce à quoi la chroniqueuse Géraldine Maillet ajoutait: "Ils sont presque mieux payés ici que pour des films.”

Philippe Lacheau, animateur du programme, touche lui aussi une somme mirobolante. “Ils mettent en place des moyens vraiment exceptionnels pour cette émission. Le salaire de Philippe Lacheau, c’est plus d'un million d’euros pour la saison”, affirmait encore le chroniqueur. “Il faut savoir que Jean Dujardin et Valérie Lemercier ont refusé l’animation de ce programme et le salaire à un million.”