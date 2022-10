La boxe de retour sur ABXplore

Retour en force sur ABXplore. La chaîne vient de signer l'acquisition des droits audiovisuels exclusifs de la BOXING NIGHT NXN3 organisée le 22 octobre au Dôme de Charleroi par 12Rounds. Jusqu'ici ceux-ci étaient détenus par RTL Group avec des rencontres diffusées sur Club RTL. Ils étaient également convoités par Eleven.

L'événement, présenté par Arnaud Romera, ex-journaliste de France 2 désormais sur Eurosport, et par le journaliste sportif Manu Salvé, sera l'occasion de suivre le parcours de desBelges Antoine Vanackère et Miko Katchatryan qui y défendront leur titre IBO. De son côté Ryad Merhy y livrera son premier combat dans la catégorie Bridgerweight.

"A travers ce nouveau partenariat, nous sommes heureux et enthousiastes de soutenir un sport qui séduit un public très large, qui compte de plus en plus d'adeptes en Belgique et qui correspond au cœur de cible de la chaîne", déclare Philippe Zrihen, directeur des programmes d'AB3. "A l'instar de Ryad Mehry, qui a remporté en 2021 un titre mondial de la WBA, notre pays compte de nombreux talents de très haut niveau avec qui nous partageons les mêmes valeurs de compétitivité et de dépassement de soi. Nous sommes fiers de les mettre en avant et comptons sur leurs résultats pour offrir à nos téléspectateurs de grands moments de spectacle."