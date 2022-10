Accueil Medias Télévision Laurent Mariotte: "Je n’ai pas du tout le niveau de Top Chef, moi je fais des plats que l’on peut reproduire sans problème" Présentateur des Petits plats en équilibre sur TF1, Laurent Mariotte se retrouve également dans les librairies belges avec un magazine qui donne envie de manger. Aurélie Parisi Journaliste Médias

Chaque jour, et ce depuis près de quinze ans déjà, Laurent Mariotte délivre ses bonnes recettes dans Petits plats en équilibre sur TF1. Une cuisine accessible avec des produits de saison, loin des Top Chef et compagnie. Ses conseils, l'animateur les partage également dans Les petits plats de Laurent Mariotte, un magazine qui connaît un succès dans les librairies françaises et belges. Publié à raison d'un numéro tous les deux mois, celui-ci contient recettes, astuces, reportages, rencontres ou encore analyses....