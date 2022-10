Selim, ex-animateur de Tipik, de retour en télévision

Après son départ de la RTBF en juin dernier, voilà que Selim rebondit en télévision sur Proximus TV. "C'est cette émission-ci qui m'a donné envie de reprendre l'animation !" dixit Selim Khemissi, via Cap Agency, au sujet de Plus de son qui se tourne dans un décor visuel bluffant. Après 7 ans de radio, ce passionné de cinéma et de musique débarque en effet dès le 30 novembre sur la chaîne Pickx + avec Plus de son, "un tout nouveau programme musical dans lequel l'artiste vient présenter son univers sous forme de prestations musicales (de 5 à 9 par émission) et de courtes interviews comme à la maison", conclut Cap Agency.