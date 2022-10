"On va faire passer une heure rigolote aux gens": Alain Chabat donne quelques détails sur son Late Show tant attendu sur TF1

Annoncé sans aucun contexte ni information supplémentaire, on en sait un peu plus sur le Late Show d'Alain Chabat.

"À partir de bientôt", c'est ainsi que Alain Chabat avait révélé l'arrivée de son Late Show sur les réseaux sociaux, sans donner plus d'informations.

Le mois passé, en parodiant le roi Charles III s’agaçant contre son stylo-plume qui fuit, Alain Chabat annonçait prendre les commandes de TF1 tous les soirs à partir de 23 heures. Sans en dévoiler les détails pratiques.

Invité sur le plateau de "C à Vous" sur France 5 lundi pour discuter du film Le Petit Nicolas, Alain Chabat en a enfin dit plus sur ce Late Show très attendu.

Après avoir dévoilé qu'il s'attaquait à nouveau à un album d'Astérix , 20 ans après "Mission Cléopâtre", il a indiqué que son Late Show présentera au total dix épisodes, diffusés du 21 novembre au 2 décembre à partir de 23 heures sur TF1.



En effet, l'émission sera enregistrée chaque soir en public et en plateau, avec un invité musical à chaque émission. "On va reprendre les codes du 'Late Show'. On va faire passer une heure rigolote aux gens. Il y aura un invité musical chaque soir, en live. On enregistre l'émission avant sa diffusion, avec du public. Il n'y aura pas d'actu chaude et tant mieux, parce que je n'en peux plus de l'actu, moi."

Les enregistrements se dérouleront entre le 26 octobre et le 8 novembre prochain.