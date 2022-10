"Danse avec les stars": quelle star a quitté le parquet ce vendredi soir?

Les semaines passent et l'étau se resserre dans l'émission de danse de TF1. Ce vendredi, un nouveau défi attendait les stars... Nouvelle semaine, nouveau défi dans "Danse avec les stars". Ce vendredi soir, les couples encore en lice ont découvert la musique sur laquelle ils allaient danser... dix minutes avant le prestation en direct. Carla Lazzari et Pierre Mauduy ouvrent le bal sur le son de "Libre", tube d'Angèle. Un tango qui a fait l'unanimité. "C'était excellent ce soir", lance d'emblée François Alu. "Vous avez su surfer sur ce titre d'Angèle qui est frais et pétillant", commente, de son côté, Chris Marques. Les notes sont à la hauteur des avis des jurés. Des "9" pour Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot et un "8" pour Chris Marques.

"Sur un quick step, Anggun et son partenaire Adrien Caby", annonce ensuite la voix de "Danse avec les stars". Le couple danse sur "I'll be there for you", chanson des Rembrandts qui est surtout connue pour être le générique de la série "Friends". Si "l'énergie est là" lors de la prestation, il y a encore quelques défauts à gommer. "Il faut que le travail des pieds soient plus présents et qu'il y ait plus de nuances", explique François Alu.

Troisièmes à fouler le parquet, Florent Peyre et Inès Vandamme découvrent qu'ils danseront leur rumba sur "Un jour, une femme" de Florent Pagny. Et ce sous le regard fier des parents de l'humoriste. Ce dernier doit davantage utiliser ses hanches, selon les jurés dont l'addition des notes donne un total de 22 points au couple. Un score faible pour la soirée.

Après deux primes sans se retrouver en haut du classement, Stéphane Legar espère que son charleston partagé avec Candice Pascal le remettra dans la course. Et ses efforts ont payé. "On a un retour au Stéphane des débuts", déclare François Alu. Même avis du côté de Chris Marques: "Je trouve que ça déboite. (...) J'ai kiffé!", lance le redoutable juré. Un carton qui permettra au chanteur et sa partenaire d'obtenir quatre notes de "9" et de se classer en tête du classement.

Pour Elsa Bois et Thomas da Costa, malheureusement, les éloges ne sont pas au rendez-vous. "Je n'ai pas été convaincue", avoue Marie-Agnès Gillot après avoir regardé la samba du couple sur un remix de "Candy Shop", titre de 50 Cent. Avec 20 points, ils se retrouvent derniers du classement. Pour le couple, c'est le coup de massue.

Autre duo, autre ambiance. La samba de Billy Crawford et Fauve Hautot a mis le feu sur le plateau. "C'est un bonheur de te regarder", lance François Alu au chanteur philippin qui a dédié cette danse à son fils Amari. "Normalement, je trouve un truc bien relou à critiquer et là, je n'y arrive pas", déclare Chris Marques. Avec 38 points, le duo reprend la tête du classement, envoyant Stéphane Legar à la deuxième place.

Léa Elui et Christophe Licata, qui a fait son grand retour cette semaine, ont eux dansé un contemporain sur "A fleur de toi" de Vitaa. Une prestation qui a plu au jury. "Tu continues ta métamorphose", déclare François Alu à la jeune femme tandis que Bilal Hassani parle d'une "évolution incroyable".

Léa Elui, Anggun et Florent Peyre se sont retrouvés au face-à-face. Chacun avec leur partenaire, ils ont dû faire leurs preuves sur "I'm still standing" d'Elton John. Thomas da Costa et Elsa Bois sont sauvés par le public, Florent Peyre et Inès Vandamme par les jurés. Anggun et Adrien Caby quittent donc l'aventure.