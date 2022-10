Mario Barravechia, candidat de la "Star Ac 1": "J'aurais pu gagner l'émission"

Mario Barravecchia, Belge de la première saison, se souvient avec tendresse de ses mois passés en tant que "Star Académicien". Originaire de Saint-Nicolas, dans la province de Liège, Mario Barravecchia est le premier Belge à avoir participé à la Star Academy. L’Italo-belge fait partie de la génération dorée du télécrochet, celle de la première saison qui s’est déroulée en 2001, celle des "premières fois", celle qui restera à jamais gravée dans l’esprit des téléspectateurs. Plus de vingt ans après son élimination en finale face à Jenifer - devenue l’une des chanteuses françaises les plus populaires - l’homme de 45 ans, qui a définitivement dit "adieu" à ses longs cheveux plaqués en arrière et qui est aujourd’hui un brillant homme d’affaires, garde un souvenir intact et très tendre de son séjour au château de Dammarie-les-Lys. Entretien.