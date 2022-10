La Tragédie du Heysel pour la première fois en série

RTL TVI coproduit et diffuse la série documentaire La tragédie du Heysel à partir du mardi 18 octobre. Une première étape dans son projet de coproduction à ancrage local. Plus de 37 ans après le drame de la finale de la Coupe des Clubs Champions entre la Juventus Turin et Liverpool ayant fait 39 morts et 600 blessés à Bruxelles, RTL-TVI coproduit la série documentaire La tragédie du Heysel avec Scope Pictures, Max Rockatansky et Palomar. Six épisodes de 52 minutes seront diffusés par deux, les mardis 18 et 25 octobre et le 1er novembre à 19 h 50, sur Ia chaîne privée et sur sa plateforme RTL Play. Triste coïncidence, la sortie de la série fait écho à l’actualité puisqu’au moins 131 personnes ont perdu la vie dans un stade en Indonésie le 1er octobre.