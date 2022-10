"Je n'ai pas vraiment ressenti de feeling": Soraya ("L'Amour est dans le pré") préfère finalement ne pas inviter ses prétendants à la ferme

Moment difficile pour les agriculteurs de "L'Amour est dans le pré" sur RTL-TVI. La semaine dernière, Alain a été le premier à faire son choix entre Valérie, Stéphanie et Anne-Catherine. Après deux jours passés avec ses prétendantes, le fermier de Clermont a choisi de continuer l'aventure avec Stéphanie et Valérie. "Je pensais qu'avec mon travail et mon horaire différent, je n'allais pas être reprise. Je suis contente", confie cette dernière, surprise.

Ce dimanche, François a, à son tour, été invité à faire un choix. L'agriculteur d'Andenne a eu un coup de coeur pour Clémence. Il a donc dit aurevoir à Sophie. De son côté, Catty a laissé à Balou et Jean-Pierre l'occasion de la connaître davantage.

Si la propriétaire du poney club de Biévène prolonge l'aventure avec deux de ses prétendants, pour sa fille, Soraya, qui est également un des coeurs à prendre de la saison, l'émission s'arrête là. Après avoir partagé ses doutes à sa maman, la jeune femme fait part de sa décision à Sandrine Dans. "J'ai rencontré les neuf personnes qui étaient prévues pour moi et je n'ai pas vraiment ressenti de feeling ou de déclic pour l'un ou l'autre de ces hommes-là. J'ai quand même fait un choix. Mais suite à ça, de jour en jour, au plus l'échéance arrivait, au plus ça me stressait? Je me suis dit que je ne pouvais pas pouvoir continuer et faire semblant d'être intéressée par eux alors qu'au fond de moi, ils ne m'intéressent pas", explique-t-elle à l'animatrice. "Je n'ai pas envie de leur faire du mal et les laisser espérer alors qu'au fond de moi, ça n'ira pas plus loin." Un choix "bien réfléchi", ajoute-t-elle.