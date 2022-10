Qui s'est démarqué lors de la 100e du "Meilleur Pâtissier"?

Pour cette sixième semaine de compétition, les pâtissiers amateurs du "Meilleur Pâtissier" célèbrent un anniversaire spécial: le 100e numéro de l'émission. Pour l'occasion, Cyril Lignac et Mercotte ont réservé plusieurs surprises aux candidats encore en lice. Dans un premier temps, ces derniers ont été invités à revisiter un des desserts préférés des Français, la mousse au chocolat. Une première dans le "Meilleur Pâtissier". Pour se démarquer, certains sont sortis des sentiers battus. C'est le cas de Cléo, candidate connue pour ses associations improbables, qui a proposé une mousse au chocolat à l'olive noire. "Je suis perchée dans ma tête", déclare la jeune patineuse artistique. "Est-ce que Cyril va aimer? Parce que tu sais lui, l'originalité... Il est hyper classique ce mec...", plaisante Mercotte. A la dégustation, le chef pâtissier a toutefois trouvé le dessert à son goût. "C'est vrai, je suis classique mais j'aime le rock'n'roll et là, j'adore!"

Au terme de cette épreuve, 100 personnes ont déterminé lequel des gâteaux les a le plus séduits visuellement tandis que Cyril Lignac et Mercotte ont jugé le goût et le visuel comme à leur habitude. Parmi ces juges exceptionnels, on retrouve des fans de l'émission, des anciens candidats et des personnalités telles que Gad Elmaleh, Gilbert Montagné, Camille Cerf ou encore Jean-Marc Généreux. Et, c'est le dessert de Vanessa qui a rassemblé le maximum de votes. La cheffe d'entreprise remporte donc l'épreuve et une aide supplémentaire pour l'épreuve qui suit.

Une face-à-face avec Cyril Lignac

Pour l'épreuve technique de Mercotte, pas de panier ni de recette écrite. Une surprise de taille attend les candidats. A l'occasion de cette 100e, ceux-ci ont dû reproduire en temps réel le croque noisette de Cyril Lignac face au chef pâtissier qui était en train de réaliser son célèbre dessert face à eux. Pour la première fois, les pâtissiers amateurs n'ont donc pas dû lire la recette mais écouter attentivement les instructions donnés par Cyril Lignac. Avantagée suite à la première épreuve, Vanessa a le droit de poser deux questions au chef pâtissier. Une heure trente plus tard, les candidats ont presque regretté la bonne vieille épreuve de Mercotte tellement le rythme était intense. Au final, Nils remporte le défi de Cyril Lignac avec un croque noisette presque identique à celui de son créateur.

"Le Meilleur Pâtissier" en gâteau

Enfin, en guise d'épreuve créative, les pâtissiers amateurs ont été mis au défi de réaliser un gâteau représentant... "Le Meilleur Pâtissier". Chef invité de cette 100e, Philippe Conticini a été chargé de donner son coup de coeur à la fin de l'épreuve. "Exprimez ce que vous ressentez et allez chercher au fond de vous, sans vous mettre la pression. Laissez aller votre sensibilité et vos rêves", donne-t-il comme conseil avant le top départ.

Bec d'oiseau, frigo, gâteau du générique, grimoire de Mercotte, poules, tablier bleu ou encore Mercotte, les candidats se sont donnés à fond pour représenter, en trois heures chrono, un gâteau à l'image de l'émission à laquelle ils participent.

Coup de coeur de Philippe Conticini avec son cake design et après une première épreuve réussie avec succès, Vanessa conserve son tablier bleu. De son côté, Karel a enchaîné les faux pas et a donc été envoyé à la cuisine secrète. Face à Najoua, qui a battu Franklin la semaine dernière, l'ingénieur en reconversion a réussi à sortir son épingle du jeu. S'il arrive à conserver sa place à la cuisine secrète, il pourra réintégrer le concours en cours de route. A ce stade, la Belge Adelina est, elle, toujours dans la course.