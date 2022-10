"Tu n’as pas voulu chatouiller mon lézard": la chanson paillarde de Balou dans l'Amour est dans le pré fait polémique

Moment cocasse dimanche soir dans la saison 14 de L'amour est dans le pré sur RTL-TVi. La chaîne privée proposait en effet ce week-end le sixième épisode dans lequel on suit les prétendants de Cathy qui semblent toujours autant sous le charme de celle qui s'occupe d'une écurie et d'un poneyclub avec sa fille Soraya. Sa progéniture qui participe elle aussi à l'émission mais a décidé de tout arrêter comme on vous le signalait ce lundi.

Quant à Cathy, il a fallu faire un choix. C'est finalement Francis qui a été éliminé. Balou, lui, reste bien dans l'aventure. Un prétendant qui s'est une nouvelle fois fait remarquer : mention spéciale lors d'une sortie en calèche quand il a voulu pousser la chansonnette… paillarde. Morceaux choisis : "Tu n'as pas voulu chatouiller mon lézard. Je te ferais mimi, je te ferais minette. Si tu voulais chatouiller mon lézard. Je te ferais minette ce soir !" Une chanson très inspirante pour Balou et à laquelle Cathy a alors répondu directement : "Chatouiller ton quoi ?" "Mon lézard !", rétorque le prétendant. "Ah ce n'est pas ton goujon ?"

Petit malaise alors que tout avait commencé sur la chanson "Un kilomètre à pied, ça use, ça use...". La bande a donc finalement terminé sur… Les gondoles à Venise. Histoire que tout le monde s’y retrouve !