"Star Academy": Quelles stars seront présentes dans le prime de ce samedi?

S'il y a bien une chose dont on se souvient en ce qui concerne la "Star Academy" de l'époque, c'est le nombre de stars qui ont participé au programme et qui ont partagé des duos avec les candidats. Plusieurs artistes français mais également des stars internationales qui aujourd'hui, inapprochables, désertent les plateaux de télévision de l'Hexagone. On pense à Céline Dion, Beyoncé, Elton John ou encore Rihanna.

C'est à partir du deuxième prime, de ce samedi soir, que les élèves de la "Star Academy" auront l'occasion de partager la scène avec une star. Dans un communiqué, TF1 a annoncé quels seront les invités de cette deuxième soirée. Parmi eux, on retrouve Amir, Adé, Juliette Armanet, Naps, Julien Clerc mais également l'artiste international Lewis Capaldi. Interprète de "Someone you loved", balade qui a cumulé 26,8 milliards de streams audio et vidéo en 2019, le chanteur britannique est classé premier du "Hot 100 Billboard Américain". Il a également remporté le titre "Chanson de l'année" lors des "BRIT Awards" 2020.

Lors de cette soirée, les candidats chanteront, pour la première fois, l'hymne de la saison sur le plateau. Celui-ci n'est autre que "Ne partez pas sans moi", tube de Céline Dion qui a, pour l'occasion, été remixé par Mosimann, candidat de la septième saison du télécrochet.