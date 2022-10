Cyril Hanouna évoque sa relation avec Camille Combal: "Ca me fait de la peine"

En 2018, Camille Combal a quitté C8 pour rejoindre TF1 où il est maintenant devenu un animateur phare.

A l'époque, Cyril Hanouna était déçu de voir partir un de ses talents mais aussi l'un de ses amis. Et la manière l'a d'autant plus attristé.

Ce mercredi soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a évoqué le sujet.

Il explique: "J’avais entendu que TF1 lui avait proposé de faire ‘Qui veut gagner des millions’ et ‘Danse avec les stars’. J’avais dit à Camille: ‘Si tu veux faire ‘Danse avec les stars’ ou ‘Qui veut gagner des millions’, dis-le-moi, je peux comprendre.’ Il m’avait répondu: ‘Non, non, non. Ce n’est pas mon truc. Si c’est ça que tu vois pour moi, faire des jeux sur TF1, moi, ce n'est pas la carrière que j’ai envie d’avoir’".

Avant de poursuivre: "Je l’ai laissé réfléchir. Je n’ai plus eu de nouvelles. Vers la fin de la saison de TPMP, en arrivant le matin au bureau, j’ai vu dans le Parisien une interview de Camille Combalqui disait: ‘Camille Combal va sur TF1'."

Cyril Hanouna a été déçu d'avoir appris la nouvelle par presse interposée. "Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Il ne m’a jamais appelé pour me dire ‘Cyril, j’ai pris ma décision’ (…) Je n’ai pas de rage. Juste, je vous dis la vérité, ça me fait de la peine. Je me dis que j’ai travaillé un talent pendant des années, et voilà ce qu’en fait TF1."