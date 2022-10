Viva For Life fête ses 10 ans

En décembre prochain, le nouveau cube de verre de Viva for Life s’installera sur la place des Trois Fers à Bertrix pour sa dixième édition. Une première dans la province du Luxembourg pour la grande action de mobilisation qui vise à venir en aide aux enfants en situation précaire.

Au micro pendant six jours et six nuits, le trio de l'année dernière, à savoir Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco. Ceux-ci seront enfermés par Yannick Noah le 17 décembre prochain et délivrés le 23 décembre par un artiste dont le nom n'a pas encore été dévoilé. "Les enfants représentent l'avenir de la société. À la naissance, ils devraient tous avoir les mêmes chances de grandir dans un environnement favorable. C'est tellement injuste, explique Ophélie Fontana. Nous pouvons améliorer leur quotidien et aussi tenter de faire évoluer les choses à plus long terme pour que la situation de la pauvreté infantile s'améliore."

Cette édition anniversaire s’accompagne de plusieurs nouveautés. Parmi elles, une nouvelle approche de sensibilisation sur les réseaux de la RTBF. Cyril Detaeye (qui, comme Adrien Devyver, Sébastien Nollevaux ou encore Raphaël Scaini, anciens animateurs du cube, viendra porter main-forte au trio et relever quelques défis) ira à la rencontre des témoignages dans "("La précarité") C’est vous qui en parlez", un nouveau concept digital. Ces séquences seront diffusées sur Facebook et sur Instagram du 12 au 16 décembre, mais également en télé durant les quotidiennes de l’opération.