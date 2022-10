"Danse avec les stars": Denitsa Ikonomova fait son grand retour dans l'émission

"Danse avec les stars": quelle star a quitté le parquet ce vendredi soir?

Les semaines passent et l'étau se resserre dans l'émission de danse de TF1. Ce vendredi, un nouveau défi attendait les stars... Nouvelle semaine, nouveau défi dans "Danse avec les stars". Ce vendredi soir, les couples encore en lice ont découvert la musique sur laquelle ils allaient danser... dix minutes avant le prestation en direct. Carla Lazzari et Pierre Mauduy ouvrent le bal sur le son de "Libre", tube d'Angèle. Un tango qui a fait l'unanimité. "C'était excellent ce soir", lance d'emblée François Alu. "Vous avez su surfer sur ce titre d'Angèle qui est frais et pétillant", commente, de son côté, Chris Marques. Les notes sont à la hauteur des avis des jurés. Des "9" pour Bilal Hassani, François Alu et Marie-Agnès Gillot et un "8" pour Chris Marques.