"Addict" : le nouveau thriller avec Cécile Bois

Connue pour incarner Candice Renoir sur le petit écran, Cécile Bois, que l'on a également pu voir dans Gloria , se retrouve dans "Addict" un tout nouveau thriller décliné en six épisodes et diffusé sur RTL-TVI à partir de ce mercredi. La comédienne y incarne Élodie, une coach sportive qui emménage avec sa famille dans un nouveau quartier. Un événement qu'elle voit comme une façon de donner un nouveau souffle à son mariage avec Yvan. Mais, sa rencontre avec leur voisin Bruno, véritable manipulateur, va perturber le quotidien de la mère de famille et l'attirer dans un engrenage infernal.

Ce qui a, avant tout, décidé Cécile Bois à prendre part à cette série, c'est son réalisateur, Didier Le Pêcheur, avec qui elle voulait travailler depuis longtemps. "Au fur et à mesure de la lecture des scénarios d'Addict, qu'il a coécrits avec Delphine Labouret, j'ai eu envie d'en découvrir davantage. Même si l'on comprend ce qui est en train de se passer, on se demande comment Élodie peut s'en sortir et quel peut être l'épilogue de cette histoire. J'étais très impatiente de savoir quels seraient mes partenaires de jeu car ce trio a un rôle essentiel et j'étais persuadée que la qualité de la série allait en dépendre", confie l'actrice à TF1.

Et, justement, en ce qui concerne ses partenaires à l'écran, Cécile Bois a été gâtée. À ses côtés, les téléspectateurs retrouveront Medi Sadoun dans le rôle d'Yvan et Sagamore Stévenin dans celui de l'énigmatique Bruno. "Nos premiers échanges à tous les trois ont eu lieu lors d'une lecture en visio car nous étions encore dans une période de vague du Covid. Puis, dès le début du tournage, j'ai rencontré Medi Sadoun. C'est un cœur sur patte ! Un homme d'une extrême humilité, d'une profonde gentillesse, toujours de bonne humeur. Ce fut un camarade absolument merveilleux, explique-t-elle. Sagamore Stévenin nous a rejoints sept semaines après. Un laps de temps très long alors que nous avions beaucoup de scènes communes. Il nous a fallu quelques jours pour trouver nos marques et une vraie harmonie artistique. On a échangé tout au long du tournage sur notre vision des séquences, l'orientation de nos personnages. On s'est beaucoup guidés tous les deux. J'avais de nombreuses scènes d'amour à jouer que j'acceptais pour la première fois. Sagamore et Medi ont été d'un immense respect. Je n'aurais pas pu rêver meilleurs partenaires de jeu."

Si Bruno est un vrai manipulateur, elle ne le considère toutefois pas comme "un homme mauvais" mais plutôt comme un homme "très abîmé par la vie et par son passé". "Il a une forme de sincérité quand il vient pour la première fois vers Élodie, même s'il finit par la manipuler. Cet homme calcule et contrôle chaque paramètre de la vie de ses victimes mais on peut voir ça davantage comme une pathologie que comme les actes d'un manipulateur lambda, froid et sans gêne. C'est la nuance, la subtilité sur laquelle j'ai joué."

Comme son personnage, Cécile Bois dit avoir déjà croisé des personnes manipulatrices mais, heureusement pour elle, ces rencontres n'ont eu aucune conséquence négative sur son existence. "En revanche, reconnaît l'actrice. j'ai été marquée par des personnes dont la vie a été ravagée par ces rencontres."