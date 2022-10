Audiences: La "Star Academy" en forte baisse

Samedi soir, la "Star Academy" était de retour pour un deuxième prime sur TF1. Au programme ouverture sur l'hymne de la saison "Ne partez pas sans moi", prestations en compagnie d'artistes invités, classement des meilleurs élèves de la semaine, tableau dansé mais aussi première élimination. A l'issue du prime, c'est Amisse qui a dit aurevoir à ses camarades. Si cette deuxième soirée était bien rythmée, elle n'a toutefois rassemblé que 3.703.000 Français devant leur téléviseur, soit 18,9 % de part d'audience (pour la première partie). Un chiffre en nette diminution par rapport au prime de lancement qui avait attiré 4.838.000 téléspectateurs, soit 24,9 % de part d'audience. Plus d'un million de téléspectateurs n'était plus au rendez-vous. Comme samedi dernier, les Français ont préféré le téléfilm de la série "Meurtres à" diffusé sur France 3. Cette semaine, "Meurtres à Albi". Les aventures du duo d'enquêteurs interprété par Bruno Debrandt et Léonie Simaga ont été suivies par 4,41 millions de téléspectateurs, soit 22,8 % de part d'audience.