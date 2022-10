"L’amour est dans le pré" : Alain et Valérie se rapprochent

Il y a deux semaines, Alain a dû faire un choix entre ses trois prétendantes. L’agriculteur de Clermont a finalement décidé de se séparer d’Anne-Catherine et de continuer l’aventure avec Stéphanie et Valérie. Depuis, le fermier propose à ses invitées de l’aider dans ses tâches quotidiennes.

Avenant avec chacune d'entre elles, Alain a fait quelques révélations sur ses préférences dans L'amour est dans le pré, ce dimanche soir. Alors qu'ils se baladaient en quad, Alain et Valérie décident de se poser pour discuter. Ils enlèvent leur masque et s'installent sur un banc. D'emblée, Valérie demande à l'agriculteur ce qu'il pense d'elle et avoue qu'elle n'est pas indifférente à son charme. "Quand je t'observe, il y a cette attention, cette douceur. T'es pas mal dans ton genre. Ce sont des petites choses comme ça que je recherche", dit-elle avant d'ajouter : "Comme je l'ai dit hier à Sandrine, tu pourrais me convenir."

"Tu me corresponds, oui"

L'homme partage le même avis : "Je pense qu'on s'est peut-être bien trouvés…" Il confie également avoir une " petite" voire une "grande idée " de la prétendante qu'il gardera pour la suite de l'aventure. De son côté, Valérie avoue qu'elle a compris, dans les regards d'Alain, que celui-ci n'était pas insensible à son charme.

Ce qu'Alain apprécie chez Valérie ? Il lui en fait part : " Ton sourire , ta simplicité , tes petites attentions , ta joie de vivre." " C'est quelqu'un comme ça que je recherche. Je n'ai pas besoin d'une femme compliquée. Je veux une femme simple ", lui dit-il avant d'avouer "Tu me corresponds, oui".

En fin d'épisode, Alain propose à Valérie de se venir se réchauffer dans ses bras "Tu as froid ? Tu peux te rapprocher, je ne mords pas", dit-il avant de blottir sa prétendante près de lui. Un rapprochement qui en dit long sur le prochain choix d'Alain.

Quelle prétendante le fermier choisira-t-il pour partir en voyage ? Réponse dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré sur RTL-TVI.