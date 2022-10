"Ce que tu vis, je l'ai vécu": Jean-Pascal Lacoste se reconnait en Julien, candidat de la "Star Academy" et lui donne ses conseils

Le dimanche n'est pas un jour de congé pour les Star Académiciens. Après un débrief plutôt positif du prime de samedi dernier - "Vous avez sacrément assuré", leur lance Laure Balon -, les élèves se rendent au cours de chant d'Adeline Toniutti. En plein exercice, la professeure fait toutefois une remarque qui a piqué Julien au vif. "J'en ai marre, je me casse", lance le candidat en quittant la pièce, furieux. Un peu plus tard, il s'explique face à la caméra. "J'ai un peu l'impression d'être la cible à chaque fois, dit-il au confessionnal. J'ai toujours eu cette réputation, ce rôle du mec qui fait toujours des conneries. Au bout d'un moment, j'en ai marre de ça. Je m'investis autant que je peux."

Carla tente de raisonner son camarade. En vain... "Je commence à en avoir ras le cul qu'elle (Adeline Toniutti, NdlR.) me prenne en target (cible, NdlR.)!", lance-t-il.

"Ca déconcentre tout le monde"

Une fois le cours terminé, Adeline Toniutti et Julien s'entretiennent en aparté. "Tu parles beaucoup pendant que je parle", lui explique la professeure de chant. "Tu fais plein de réflexions rigolotes mais ça déconcentre tout le monde." Ce à quoi le candidat répond: "Je m'excuse si j'ai pu déborder." Cette conversation a fait du bien à Julien. "Je suis content d'avoir attendu et d'avoir pu lui parler", dit-il "Maintenant, je suis chaud bouillant pour le prochain cours."

Retour d'un professeur emblématique

Lorsque Michael Goldman vient annoncer le thème des prochaines évaluations, les candidats l'écoutent avec des étoiles dans les yeux. Et, pour cause, le fils de Jean-Jacques Goldman vient de leur apprendre qu'ils chanteront devant un orchestre philarmonique de 40 musiciens lors du prime de samedi. Cerise sur le gâteau, le chef d'orchestre ne sera autre que Mathieu Gonet, ancien répétiteur phare de la "Star Academy". Le directeur en profite également pour leur faire un rapide débrief du dernier prime. "Quand je vous vois à côté des professionnels, on voit que c'est eux les professionels et pas vous", dit-il cash. Dans la foulée, il annonce également que cette semaine il y aura quatre nominations car deux élèves quitteront l'aventure samedi.

"On retourne 20 ans en arrière"

Une petite surprise attendait les élèves de la "Star Academy" ce dimanche. Carine, Jean-Pascal, Mario et Patrice, quatre candidats de la première saison du télécrochet sont venus leur rendre visite au château de Dammarie-les-Lys. "On retourne 20 ans en arrière", lance Carine avant d'ouvrir les portes de leur ancienne maison.

Après avoir salué les élèves, Jean-Pascal tente de les rassurer à sa façon: "J'ai vendu 1.300.000 disques moi, et je ne sais pas chanter."

L'ancien trublion de la "Star Academy 1" a ensuite voulu prendre à part Julien, candidat que tout le monde voit comme le "nouveau Jipé". "Ce que tu vis, moi je l'ai vécu", lui dit l'ancien compagnon de Jenifer. "Quand t'as du caractère, une gueule, t'es toujours la target. (...) T'es hors du lot." L'ancien candidat revient ensuite sur le jour où il a souhaité quitter l'aventure pour réfléchir à sa place dans la "Star Academy". "Je m'en serais voulu toute ma vie de ne pas être revenu", confie-t-il avant de donner un dernier conseil au jeune candidat: "Lâche-toi, tu t'en fous!" Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, qui ont reboosté Julien et conforté dans l'idée de rester lui-même dans cette aventure.

"Eclatez-vous"