Paul El Kharrat, ex-star des 12 Coups de midi, tacle Jean-Luc Reichmann : "On ne s’adresse plus la parole"

Paul, candidat surdoué de 2019 au jeu de TF1, avait été éliminé après 153 participations. "J'en garde globalement un très bon souvenir, avec des très belles personnes, des bons moments, un partage, une complicité et une bienveillance coutumière", avait-il raconté à TV Mag.

Ce qui ne semble plus être le cas, à en croire le principal intéressé qui s'est exprimé sur Les 12 Coups de midi à Télé Star. "C'était une pseudo-famille pathétique, un semblant de bon relationnel entre individus, flingue ainsi Paul El Kharrat. Une sorte d'hypocrisie sociétale. " Le jeune n'aurait plus non plus de contacts avec l'animateur. "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas ", balance l'ex-champion. "Je n'ai pas de contacts ni directs ni privilégiés avec cet homme." Et la réconciliation n'est pas pour demain… "Je n'ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m'a agacé pour des raisons que je préfère taire", a-t-il conclu, précisant qu'il ne participerait plus aux éditions spéciales du jeu de TF1. Paul préfère, de loin, participer aux Grosses Têtes. "Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Ruquier des rapprochements que je n'ai jamais eus avec Jean-Luc Reichmann, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève."