Retour de la "Star Academy" : notre "J’aime/J’aime pas"

Hymne, candidats, professeurs: Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle "Star Academy"

Le télécrochet de TF1 est de retour depuis ce samedi sur TF1. Que s'est-il passé lors de ce premier prime? Samedi, 21h15. Après une page de pub, le son "Love Generation" de Bob Sinclar retentit sur TF1, le plateau en forme d’étoile apparaît à l’écran avec des danseurs et un Nikos Aliagas pimpant. Non, nous ne sommes pas retournés au début des années 2000. Plus de 20 ans sont passés depuis la première "Star Academy" et pourtant, en allumant notre téléviseur, on avait l’impression d’y être à nouveau.