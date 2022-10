France 2 ose le tandem Thierry Ardisson-Laurent Ruquier

Laurent Ruquier sera bientôt de retour avec une nouvelle émission sur France 2, en plus des Enfants de la télé. L'animateur qui a arrêté On est en direct présentera le 15 novembre Hier, aujourd'hui et demain. Il s'agit d'un concept imaginé par Thierry Ardisson qui abordera des thèmes de société et d'actualité en se posant la question "Comment parlait-on hier de ce qui se passe aujourd'hui ?" suivant ce qu'en dit le site de Jean-Marc Morandini. Le programme fera appel à des images d'archives et à des invités en plateau, qu'il s'agisse d'experts, de témoins ou de personnalités emblématiques.

Détail qui n'en est pas un, le rendez-vous mettra à l'écran Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, soit deux trublions du PAF, ce qui pourrait donner de la dynamite. Il ne s'agira pas d'une copérsentation. Laurent Ruquier animera Hier, demain et aujourd'hui, tandis que Thierry Ardisson commentera les images d'archives proposée dans le programme.

Au menu de la première mi-novembre : la Coupe du monde de football depuis sa création à aujourd’hui, l’histoire des télécrochets, le traitement médiatique de la prostitution dans le temps et les rêves des ados au fil des générations. Pour en parler Laurent Ruquier recevra Jenifer, Didier Roustan, Marlène Schiappa, Roman Doduik, Magali Berdah, Emma Beccker, Vikash Dhorasso et MB14.

Rendez-vous le 15 novembre sur France 2 à partir de 21 h 10.