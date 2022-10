"C'est pas vrai, t'es pas la plus forte": Michael Goldman recadre à nouveau Léa après les évaluations

Mercredi, c'est le jour des évaluations à la "Star Academy". Si certains élèves ont brillé devant le jury, d'autres ont malheureusement fait quelques faux pas qui pourraient leur coûter leur place au château de Dammarie-les-Lys. Comme à l'accoutumée, Michael Goldman a annoncé en soirée quels étaient nommés de la semaine. Ce samedi, ils ne seront pas deux mais quatre à risquer l'élimination. Les noms tombent : Cenzo, Julien, Ahcène et Stanislas. Passée à deux doigts d'être nommée, Léa se fait recadrer par le directeur qui l'avait trouvée bien en-dessous lors des évaluations. "T'es arrivée en disant: "Je suis la plus forte". Mais, c'est pas vrai, tu n'es pas la plus forte", dit-il avant d'ajouter: "Il faut que tu continues, que tu bosses un peu plus." Des mots qui ont visiblement "reboosté" Léa.

La programmation du prime dévoilée

Les candidats qui n'ont pas été nommé ont ensuite découvert avec qui ils allaient chanter sur le prime de ce samedi.Véronique Sanson chantera avec Chris et Paola, Zaz avec Carla, Louis et Anisha, Tom Grégory avec Enola, Keen'V avec Chris et Carla, Hyphen Hyphen avec Chris et Gims avec Tiana et Enola. Léa et Tiana auront elles l'occasion de partager un duo sur "Dans un autre monde" de Céline Dion. Paola, elle, aura à son tour l'occasion de proposer un tableau dansé. Le titre qu'elle défendra: "Laissez-moi danser".