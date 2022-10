"Il est ruiné" : tout juste sorti de prison, de nouvelles révélations tombent sur Christian Quesada, l’ancien champion des "12 Coups de Midi"

Christian Quesada, l’ancien champion de l’émission "Les 12 Coups de midi" avait été condamné à un mois de prison le 27 septembre dernier en raison de manquements à sa liberté conditionnelle.

Le 27 septembre, l’homme avait été placé en détention au centre pénitentiaire de Perpignan car il n’aurait pas respecté certaines des obligations assorties à sa liberté conditionnelle. L’homme de 58 ans est connu du grand public pour avoir remporté 192 victoires au jeu télévisé "Les 12 Coups de midi" présenté par Jean-Luc Reichmann.

Quelques mois après avoir impressionné la France entière de par sa culture générale, l’homme a été rattrapé par différentes plaintes l’accusant de pédophilie ainsi que des preuves de pédopornographie. Il avait ainsi été condamné à trois ans de prison ferme en 2020 pour "corruption de mineures", détention et diffusion d’images pédopornographiques.

Ce jeudi, dans un documentaire qui sera diffusé sur la chaîne C8, Christian Quesada prendra la parole pour faire sa mise au point sur les derniers rebondissements de ce qui se nomme désormais "L’affaire Quesada".

Mercredi, dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, des extraits du reportage ont été diffusés avec des témoignages qui mettent à mal Christian Quesada. Le chroniqueur Guillaume Genton a d’ailleurs divulgué plusieurs informations à l’encontre de l’ancien champion du jeu de TF1. L’animateur radio a notamment exprimé son étonnement suite à la libération de Christian Quesada. "Je suis choqué qu’il (Ndlr : Christian Quesada) soit en liberté car le dossier est très lourd" a tout d’abord lancé Guillaume Genton.

"Il ne peut pas se réinsérer dans la société, il ne peut pas trouver de travail et en plus il est ruiné. On a dit qu’il lui restait de l’argent mais non ! Il est passé de 800.000 euros à environ 10.000 euros, son argent fond comme neige au soleil. Cet homme n’a jamais travaillé, pour moi, il n’a rien à faire dehors. ", a expliqué le chroniqueur.